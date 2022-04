Didier OUDIN

RESPONSABLE COMMERCIAL GRANDS COMPTES

Secteur : Informatique / Telecom

14 ans d’expériences

Compétences Professionnelles:

Management des ressources internes pour répondre aux appels d’offres.

Autonome dans la gestion et la prospection des clients.

Utilisation des outils de CRM tels que Sales Force, Sugar CRM.

Gestion quotidienne des forecast.

Compétences Techniques:

Connaissances des architectures informatiques (LAN, WAN et SAN).

Métrologie informatique

Management et performance des Applications et des Réseaux.

Expérience de tests des applications dans les environnements Data Center et virtuelles.

Connaissances des environnements IP dans le monde Telecom.

Architectures réseaux Wireless et FAI.







