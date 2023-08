Fabrice JUVET

Mes capacités sont multiples, je sais madapter en fonction des besoins, que ce soit technique ou humain, curieux par nature et entreprennent, japprécie léchange et le contact humain et par-dessus tout, le travail en équipe.



Ces trois points mon permis à mener à terme des projets de grandes envergures.



Ma polyvalence dans mes différentes fonctions, sont pour moi, un atout important.



De pouvoir lier la technique au fonctionnel, toute en pilotant des équipes techniques mont été dune grande aide.



Je recherche une société à fort culture dentreprise, qui me permettra de mépanouir, de progresser, de travailler et de surtout partager mes connaissances acquises depuis ces nombreuses années.





Mes compétences :

Informatique

Audit

SWITCH

Cisco

Fortinet

ITIL V3

LAN (ENTERASYS,CISCO,HP/ARUBA,H3C,EXTREME NETWORKS/HPe)

VINES

TippingPoint

Cisco Pix Firewall

Microsoft Windows 10,11

Firewall CheckPoint R80, Cisco ASA et FPD