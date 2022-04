Didier PELLUET

Après avoir partcipé au lancement de LENR-Cities SA destinée à structurer et développer des activités coopératives à finalité industrielle, centrées sur les applications de la technologie LENR (Low Energy Nanoscale Reactions), me voici sur un nouveau projet passionnant qui demande des compétences en électronique, logiciel et 3D ... un Must pour moi d'autant qu'il va s'agir d'une vraie rupture avec ce que vous connaissez actuellement !





Après une formation universitaire en Maths-Physique-Chimie et un diplôme d'ingénieur à l'institut des Sciences de La Matière et du Rayonnement à Caen /ENSI Caen, plus de 20 ans d'ingénierie et R&D aérospace et télécom et management d'équipe multi-expertises.



Actuellement entrepreneur en Suisse avec participation à la création de plusieurs sociétés, spécialisées en projets innovants, nécessitants des collaborations multi-expertises.



Ma première création de société, SASW a axé sa croissance sur le Smart And Sustainable Way dès 2012. Les suivantes visent aussi à apporter des solutions innovantes dans ce domaine.



Mes compétences :

Process

Traçabilité

Réalité augmentée

RFID

Software

Spatial

Datamining

Temps réel

Database

Systèmes embarqués

Energie

Gestion de projet

Radars

Télécommunications

Physique

R&D