Didier PETITPREZ

FORMATEUR "METIER et COACH" dans l' automobile depuis 14 ans, avec des points d'ancrages important dans l'environnement professionnel( produits, financement, gestion/fiscalité), je suis un homme d'action et surtout de terrain.

le coaching d'équipes commerciales, des managers , l'animations des réseaux, les certifications mais aussi les lancements de nouveaux produits sont des actions que j'apprécie .

Je suis convaincu que dans un environnement automobile complexe l'amélioration de la performance et

les axes de progrès reposent sur les compétences comportementales et relationnelles des hommes

qui font vivres les structures.

La définition de notre métier à évoluée en parallèle à l'évolution des modèles économiques et aux besoins des différents acteurs.C'est pour cela que mes prestations prennent en compte non seulement la formation des différents acteurs mais également la mise à niveau des organisations, des méthodes de management et le suivi post mission.





Mes compétences :

Formation professionnelle

Formation

Coaching

Recrutement

Management