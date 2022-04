Didier PEURIERE

Diplômé d'un Master 2 Contrôle de gestion et Audit, obtenu à l'IAE de Lyon 3 - Université J. MOULIN.



Mon immersion dans le domaine de la paie et de l’administration du personnel a débuté il a plus de vingt ans au sein. Du service RH de l’Entreprise Industrielle (INEO).



Au fil de ces années, les fonctions que j’ai occupées m’ont permis d’évoluer dans mes méthodes de travail et la pratique de la paie.



Mon expertise s’est enrichie au sein de structures rattachées à des conventions collectives variées, multisites, d’envergures nationales et internationales où la pratique de l’anglais était utile.



Les postes d’Ingénieur Clientèle paies chez ADP GSI où j’ai pratiqué intensément le paramétrage et celui de Chef de Projet chez GesyiondelePaie.com ; m’ont promis d’expérimenter l’envers du décor de l’outil SIRH.



De même, mon implication dans le Projet de migration chez BASF de Zadig Hypervision vers SAP et la mise en place d’une GTA chez SCOTTS me permettent aujourd’hui d’appréhender le fonctionnement global d’un Système SIRH.



Une coordination avec les autres départements (informatique, DRH, finance), le travail en équipe (consultants, homologues, …) et le management furent indispensables pour mener à bien ces missions.



Mes expertises



- Maîtrise des outils S.I.R.H. (portail intenet multifonctions, portail intranet, analyse et paramétrage des règlementaires paie, paramétrage des données de temps).



- Relations clients



- Reporting de données liiées à la masse salariale, extractions.



- Paie et administration du personnel



- Maîtrise de l'anglais



- Managment



Au regard de ces expertises, j'oriente mon projet professionnel sur des postes tels que Responsables Ressources Humaines, Responsables paie et SIRH. Ces fonctions me permettront de m'appuyer sur des compétences confirmées afin d'être opérationnel dans les plus courts délais.



Je cible les enteprises de sevice telles que ADP ou CEGID, mais aussi celles disposant d'un Centre de service partagé, ou tout smplemet intégrer un pôle RH.





Mes compétences :

SAP

Sage

Consolidation

ERP

Paie

Contrôle de gestion