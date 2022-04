Didier PHILIBERT

Psychologue clinicien et Psychanalyste, j'exerce en Libéral à Sens (89), au carrefour de l'Yonne, de la Seine et Marne, du Loiret et de l'Aube. Je suis spécialisé en thérapies de couple et en thérapies familiales. Je pratique la psychothérapie analytique brève et la psychanalyse classique approfondie pour adultes, enfants et familles.



Mes compétences :

Psychologie

Thérapie analytique

Psychothérapie

Psychanalyse

Psychologie clinique