20 ans d'expérience professionnelles très enrichissantes dans les domaines de la Qualité, la Sécurité et l'Environnement.

30 ans d'activités en Entreprise dans divers secteurs et à différents postes pour mieux vous aider à piloter et à superviser vos projets d'amélioration continue.



du GLOBAL au PARTICULIER

du SYSTEME à l'INDIVIDU

de la THEORIE à la PRATIQUE

pour organiser et améliorer la structure de l'entreprise, la Qualité des produits et des services, la Sécurité et les conditions de travail du personnel, le respect de l'Environnement et de la réglementation, la gestion de votre Energie.



"Les CHANGEMENTS comportent généralement des RISQUES de PROBLEMES

la réciproque est vraie

Les PROBLEMES ont généralement pour CAUSES des CHANGEMENTS"



Didier PISSIS





QUALITE PRODUIT

Réduction des non-conformités interne :

Par amélioration des contrôles

Par définition des liens entre les paramètres de fabrication et les caractéristiques clés des produits.



QUALITE PROJET

Gestion de la documentation qualité de projets classés“ Confidentiel Défense“ (CD)

en particulier dans les domaines de la Défense et l'Aéronautique



MANAGEMENT de LA QUALITE

Mise en place et maintien d’un système de management de la Qualité certifié ISO 9001, AQAP 2100, EN 9100



RESOLUTION de PROBLEME

Pour rendre efficace votre système, partir des problèmes qu'ils soient technique, organisationnel ou humain et avec rigueur dans la méthode et créativité dans la recherche des solutions les résoudre.



MISE en PLACE d’une EQUIPE d’AUDITEURS INTERNES



AUDIT FOURNISSEURS et SOUS-TRAITANTS



ORGANISATION

Mise en place du 5S

Optimisation des flux par la méthode des chainons : nouvelle implantation des ateliers



L‘ EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Evaluation des risques de l’entreprise et mise à jour annuel du Document Unique.



ANALYSE des ACCIDENTS

méthode de l’arbre des causes



CONTRAT PREVENTION Avec la CRAM Rhône-Alpes - Sur 3 ans

Préparation du dossier et gestion du plan d’actions sur le thème de l’amélioration des manutentions manuelles et mécaniques



SENSIBILISATION

▪ FICHE SECURITE

Fiche générale par atelier et information des risques par pictogrammes réglementaires

Fiche de sécurité aux postes

▪ ACCEUIL des NOUVEAUX

Organisation de l’accueil des nouveaux - formation

Conception d’un livret d’accueil Qualité-Sécurité.



REDUCTION du RISQUE TMS : Méthode RITHMS

Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire - Analyse des postes

Recherche et mise en place des solutions - Vérification de l’efficacité



MAINTIEN de la CERTIFICATION ISO 14001

Mise en place et maintien d’un système de management de la Qualité certifié ISO 14001

▪ Veille réglementaire

▪ Mise à jour des AES – revue de la grille d’évaluation

▪ Analyse environnementale

▪ Gestion des activités en fonction de la nomenclature ICPE





Mes compétences :

Création de système de management

Environnement

Qualité

Sécurité

Energie