Didier SEGARD

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Cadre Technique, Pilote Automatisme



Intégration de lignes, Système Anti-Oubli



• Participation à la définition des avants projets

• Analyse et critiques des appels d'offres

• Analyses fonctionnelles

• Elaboration des spécifications techniques générales et particulières

• Modes de fonctionnement des lignes

• Contrôles des études électriques

• Elaboration des programmes

• Contrôles de la qualité des programmes

• Suivi et contrôle des réalisations des matériels électriques

• Elaboration et standardisation des programmes

• Elaboration, vérification des IHM

• Essai et montage à blanc des installations

• Assistance aux essais et à la mise en service

• Mise en route des installations sur site

• Suivi des moyens et réception des installations

• Fiabilisation

• Assistance à la production et à la montée en cadence

• Contrôle et remise des dossiers

• Vérifications Automatismes/robotismes ( Trajectoire, Analyses, Soudure, Encollage, ... )

• Suivi et pilotage de la sous-traitance



CONNAISSANCES SPECIFIQUES



• Automates : Siemens ( Step 7,TIA Portal ), Schneider ( PL7 ), ...

• Référentiel Scube, IHM ODIL

• Logiciels informatiques courant (tableurs, traitements de texte)

• Langues : Espagnol courant, Anglais technique



Mes compétences :

Nucléaire

Industrie automobile