Dimitri PAGLIA

Bénéficiant dune ancienneté de six ans dans la passation de questionnaires de satisfaction et dopinion, jai pu acquérir et développer les dimensions spécifiques et transversales de ce métier. Cest-à-dire, savoir aborder et argumenter pour convaincre une cible de participer. Collecter les données et les informations en utilisant diverses méthodologies comme le téléphone, le face à face et la visite mystère. Respecter les consignes comme le mot à mot, la neutralité, la relance et les impératifs de production comme les délais, les cibles et les nombres. Réaliser des comptes rendus pendant et des bilans en fin de mission. Maîtriser lutilisation des différents supports de réalisation comme la tablette tactile, le smartphone, lappareil de lecture optique et la saisie de données via un lien internet. Participer à la phase préparatoire comme la recherche danomalies, la demande de modifications et la transmission de remarques et de pistes damélioration. Etre capable de travailler, à la fois, en équipe et en autonomie. Avoir un grand sens de lobservation. Des atouts nécessaires et indispensables à la bonne exécution des tâches afin de mener à bien les missions proposées. Disponible dès à présent et mobile sur la Métropole de Lyon, je reste disponible pour fournir des informations complémentaires.



