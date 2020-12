Dinh Tri Phuong NGUYEN

Titulaire d'un master en informatique, je travaille actuellement sur le développement d'un scanner 3D pour le milieu hospitalier. Ayant choisi la spécialité "Programmation Systèmes et Réseaux" à la fin de mon cursus universitaire, je m'intéresse également aux technologies mobiles comme les systèmes d'exploitation Android, iOS, objets connectés.



Mes compétences :

JavaScript

Java Platform

Gestion de projet

3D

C Programming Language

C++

CVS

Eclipse IDE

Git

Hibernate

JasperReports

Java

Java 3D

Linux

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Windows 7

MySQL

OpenCV

OpenGL

Oracle

Qt

Qt Creator

Redmine

Spring Framework

wxWidgets