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Djamel HAMOUDI

PARIS

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Paris ce dimanche 12 juin à partir de 20 heures.

En résumé

APRES AVOIR OBTENU UN MASTER EN MANAGEMENT INTERNATIONAL TRILINGUE ANGLAIS/ESPAGNOL,QUI FAIT LUI MEME SUITE A UNE LICENCE EN COMMERCE INTERNATIONAL, J'AI EU DANS L'OPTIQUE,LE COMMENCEMENT D'UN DOCTORAT EN DROIT PRIVE INTERNATIONAL.

PAR AILLEURS, MES DIFFERENTES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES AUSSI NOMBREUSES ET VARIEES M'ONT PERMIS D'AVOIR UN REGARD SUR UN LARGE PANEL DE PROFESSIONS QUI POUVAIENT S'ACCORDER A MON PROFIL.
J'AI PU NOTAMMENT EXERCER DANS DES DOMAINES EN CONTACT DIRECT AVEC LES CLIENTS, QUE CELA SOIT DANS CELUI DE L'IMPORT/EXPORT,LE MANAGEMENT, LE COMMERCE ET DERNIEREMENT DANS L'ENSEIGNEMENT EN TANT QUE PROFESSEUR D'ANGLAIS EN COLLEGE/LYCEE.

MES EXPERIENCES SOLIDES ET TOUTES DIFFERENTES LES UNE DES AUTRES ONT PU ME RENDRE POLYVALENT A DIFFRENTS NIVEAUX,ET MON APPRIS LA RIGUEUR TOUT EN ME DONNANT l'AMBITION DE LA REUSSITE.

Mes compétences :
Management International

Entreprises

  • Education Nationale - Professeur d'anglais.

    2010 - maintenant

  • VERTILIGNES - ASSISTANT CHEF DE PROJET INTERNATIONAL

    2009 - 2009 Lancement produit, Action de promotion et de Communication.
    Négociations commerciales et vente à une clientèle internationale.
    Traitement des procédures comptables et douanières.
    Montage Dossier Coface à l’international
    Développement à l’export et création de filiales.

  • REDBULL INTERNATIONAL - STUDENT BRAND MANAGER

    2008 - 2009 Processus de lancement de gamme de produit, Action de promotion Internationale
    Prospection et négociation contrat avec professionnels de point de vente internationaux.
    Traitement des dossiers et traduction des textes en plusieures langues.

  • GAM INTERNATIONAL - ASSISTANT CHEF DE PRODUIT INTERNATIONAL

    2007 - 2008 Prospection clientèle et négociation avec fabricants et grossistes en France.
    Présentation et vente des différentes collections textiles (clientèle du Moyen-Orient).
    Traitement administratif des procédures import/ export (en charge des expéditions)
    Fidélisation clientèle internationale.

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