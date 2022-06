Djamel HAMOUDI

APRES AVOIR OBTENU UN MASTER EN MANAGEMENT INTERNATIONAL TRILINGUE ANGLAIS/ESPAGNOL,QUI FAIT LUI MEME SUITE A UNE LICENCE EN COMMERCE INTERNATIONAL, J'AI EU DANS L'OPTIQUE,LE COMMENCEMENT D'UN DOCTORAT EN DROIT PRIVE INTERNATIONAL.



PAR AILLEURS, MES DIFFERENTES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES AUSSI NOMBREUSES ET VARIEES M'ONT PERMIS D'AVOIR UN REGARD SUR UN LARGE PANEL DE PROFESSIONS QUI POUVAIENT S'ACCORDER A MON PROFIL.

J'AI PU NOTAMMENT EXERCER DANS DES DOMAINES EN CONTACT DIRECT AVEC LES CLIENTS, QUE CELA SOIT DANS CELUI DE L'IMPORT/EXPORT,LE MANAGEMENT, LE COMMERCE ET DERNIEREMENT DANS L'ENSEIGNEMENT EN TANT QUE PROFESSEUR D'ANGLAIS EN COLLEGE/LYCEE.



MES EXPERIENCES SOLIDES ET TOUTES DIFFERENTES LES UNE DES AUTRES ONT PU ME RENDRE POLYVALENT A DIFFRENTS NIVEAUX,ET MON APPRIS LA RIGUEUR TOUT EN ME DONNANT l'AMBITION DE LA REUSSITE.



Mes compétences :

Management International