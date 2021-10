Je suis actuellement à la recherche d'un emploi de Conseillère en Insertion Professionnelle. En effet, après un parcours professionnel riche d’enseignements, j’ai fait le choix de ce métier car il me ressemble et que je dispose des compétences professionnelles et des qualités humaines pour mener à bien mes missions.



Mes compétences :

Mobiliser Un Réseau

Gestion De Projet

Entretiens D'accueil Et D'accompagnement

Préparer Et Animer Un Atelier Thématique

Enseignement

Parler En Public