Dominique COLLART DUTILLEUL

Responsable développement du réseau des CGP et courtiers spécialisés, MMA Expertise Patrimoine et des grands comptes patrimoniaux .Entré chez MMA en 1985, j'ai été conseiller commercial à Nice, puis inspecteur courtage à Lyon(développement avec des courtiers et conseils en gestion de patrimoine),inspecteur agences en Bourgogne,avant de venir au Mans à la formation professionnelle, puis comme responsable développement des réseaux, création et mise en place d'une équipe dédiée au développement avec le courtage en assurances de personnes et les conseils en gestion de patrimoine. Une équipe de 48 personnes aujourd'hui qui couvrent toute la France.

2013 : responsable du développement avec les grands comptes patrimoniaux

J'ai une maîtrise d'économie, analyse financière, obtenue à la faculté de Rennes, et un DES de gestion de patrimoine obtenu en 2004 à Clermont Ferrand.

Après un DU de Gestion de Patrimoine des personnes protégées en 2019, lancement d'un projet sur la vulnérabilité et ses solutions assurantielles.



Mes compétences :

Assurances collectives

Développement

Formation

Management

Finance

Organisation

Communication

Développement commercial

Créativité

Conseil