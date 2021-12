Diplômé de l’école de santé publique de Nancy et de Sciences Po Paris, Dominique DEPINOY accompagne la mise en œuvre opérationnelle de projets de santé qu’ils soient de territoires, d’établissements ou de groupes de professionnels.



Après avoir exercé plus de 15 ans en médecine générale et créé des réseaux de santé en région Champagne-Ardenne, il a choisi le conseil pour accompagner les acteurs qui vivent les importantes mutations du système de santé. Il a auparavant travaillé pour Santéos comme directeur médical puis chez Kadris Consultants comme senior manager chargé du secteur sanitaire et médico-social.