Dominique GELUS

Chef de projet innovation, et passioné par la recherche , mes études ont abouties aussi bien sur des briques techniques , electrotechniques ,thermique, ou physicochimique.

Expert en traitement de l'eau et du calcaire, je mets aussi à disposition mes talents créatifs en animant des sceances de créativités.

Créateur de 10 innovations majeures pour Seb dont 2 produits champions.

Dépôts de 35 brevets.

2 publications scientifiques sur le traitement du calcCélibataire avec 2 enfants,

Une autre passion: l'INDE , ses habitants, sa philosophie.



Mes compétences :

Gestion projet

Traitement eau

Créativité et méthodologie

Recherche

Créativité

Nature