Dominique GUIVARCH

Dirigeant technologiste avec une expérience et des succès éprouvés dans la direction d'entreprise, le conseil, la transformation et la gestion des opérations. Expert de la transformation IT et numérique, depuis la construction de plans stratégiques et des structures de gouvernance, au pilotage des projets de bout en bout. Guidé par la performance, bénéficiant une forte expérience dans la conduite du changement, la construction de programmes de développement pour les employés, la création et la gestion d'équipes multi disciplinaires et pluriculturelles travaillant sur une vision et des objectifs communs. Tout au long de mon expérience, j'ai également acquis une solide expérience en négociation et en communication.

Actuellement Directeur des Systèmes dinformation et du numérique du groupe Soufflet (Eur 5 Md, 19 pays, 60 usines, 200 entrepôts, 130 restaurants et magasins), Je pilote une équipe internationale multidisciplinaire de haut niveau qui gère les meilleures solutions informatiques et numériques pour toutes les entités du groupe (agriculture, négoce, Meunerie, malterie, transport, boulangerie, commerce alimentaire, restaurants).