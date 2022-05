Nous sommes en recherche active d'un développeur Oracle. Pour un acteur majeur de la logistique et dans le cadre d'une migration, je recherche actuellement un développeur PL/SQL. Il s'agit d'une mission longue voir très longue. Il s'agit d'un démarrage.

Profil recherché

Bac+2 minimum entre 1 et 3 ans d'expériences en PL/SQL et au moins 1 projet de migration à son actif.

Le salaire est intéressant.







Mes compétences :

SQL

Informatica

Informatique

Oracle

PL/SQL