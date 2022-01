Dominique JOSSE

INNOVATIONS et DEVELOPPEMENT FOURNISSEUR, gages de Performances partagées



Après plus de 3 lustres d'achats industriels BtoB, puis de développement d'une PME, le développement fournisseur s'impose comme démarche d'efficience maximale, avec les résultats les plus tangibles, les plus solides . Trouver un fournisseur 35% moins cher en motorisation thermique, de renommée mondiale ; jusqu'à développer avec le sous-traitant usineur un outil de coupe spécifique donnant un gain sur coût pièce usinée de ... 45%, partagé avec lui.



Quel que soit le plan marketing, il reste un élément fondamental : le succès de la société dépend certes essentiellement des collaborateurs, mais aussi de la solidité du panel fournisseur. Solides, bien calibrés, lesdits fournisseurs suivront la croissance et passeront les crises.



Mes compétences :

Technique