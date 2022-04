Erik MASSON

Citoyen du Monde totalement multiculturel aux facultés d’adaptation hors du commun, basé en Europe puis en Chine pendant plus de 11 ans.

Multilingue, Anglais, Français et Espagnol. Chinois Mandarin en niveau intermédiaire (lu, écrit et parlé). Bonne pratique de l’Italien et du Portugais.



Cadre Dirigeant / Chef de Projet Confirmé orienté résultats. Développement d’Activité en Chine et en Asie Pacifique. Transferts Industriels à partir de l’Europe vers la Chine.

Compétences reconnues en Pilotage de Projet, Développement d’Activité, Direction Industrielle, des Opérations et de la Logistique, Transfert Industriel et du Sourcing, Systèmes d’Information, R&D et Méthodes Industrielles.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Audit

AMDEC/FMECA

Analyse

Microsoft Office

Conduite de projet

Achats