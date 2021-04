Dominique LEGRAND

Experienced Quality Assurance Manager with a demonstrated history of working in the automotive industry. Strong quality assurance professional skilled in Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Plastics, ISO/TS 16949, Quality Management, and TRIZ.



Mes compétences :

8D

Triz

QRQC

Qualité

Plasturgie

Analyse de la valeur

Audit

AMDEC

ISO 9001

Production

Risk Analysis

Sauveteur secouriste du travail (SST) et équipier

Management de la qualité

FMEA

Audit du Système de Management de la Qualité (ISO/