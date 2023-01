Dominique MARLIN

J’ai occupé durant de nombreuses années des fonctions d’auditeur interne et me suis engagé pendant huit ans dans la représentation des salariés. J’ai ainsi pu mener de front mes activités de manager d’équipe comptable, pilote de l’implémentation des systèmes informatiques de gestion d’une part, et de négociateur, partenaire social de l’autre. Mes connaissances en analyse financière m’ont amené à devenir l’interface entre les élus et les experts du Comité d’entreprise. J’ai ainsi développé mon sens de l’écoute, de l’analyse, de la synthèse et un goût certain du travail en équipe pluridisciplinaire.



Cette double compétence et une forte conviction dans l’effet levier qu’apportera le développement durable à la légitimité et à l’action des IRP m’ont conduit à suivre un Mastère professionnel en développement durable et organisations à Paris Dauphine en 2010. Cela m’a permis de conceptualiser et de problématiser et d’intégrer mon approche de la RSE.