Dominique MESSINA

De formation généraliste, je travaille comme ingénieur qualité pour le département assurance qualité de Safran Landing Systems.

Dans un contexte technique autour de Roue/Frein et système hydraulique, je participe au bon déroulement des tests de qualifications et de suivi de production.



Afin de multiplier mes expériences et mettre en place les bonnes pratiques, je suis toujours en recherche active d'opportunité.



Ensemble, montons les marches du progrès sur les voix de l'innovation, de la vente, de la gestion de la qualité.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Analyse de risque

Gestion de projet

Négociation

Méthode SMED

Conception mécanique

Métrologie

Normes Qualité

Physique

Audit interne

Normes environnementales

Mécanique générale

Commercial

Production et qualite