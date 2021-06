Dominique OSWALD

Mon métier, c'est le service client, 41 ans d'expérience, tout d'abord en tant que technicien électroménager au sein d'entreprises comme les Ets Scholtès à Manom, De Dietrich et Cie puis groupe Brandt en région messine.

Devenu responsable d'agence, j'ai su motiver mon équipe afin de satisfaire nos clients sur la région Lorraine, développer le CA, améliorer les conditions nécessaires à la bonne évolution de mon entreprise.



Soucieux de la qualité des interventions et du bon relationnel entre clients et l'entreprise.

Apte à effectuer des reportings instantanés, des comptes-rendus de réunions, des prises de décisions en découlant, permettant d'améliorer encore la satisfaction du client et la bonne tenue de mon agence.



Maintenant gérant de ma propre entreprise,

Capacité à maintenir mon esprit d'organisation, de satisfaction client, de rentabilité, de baisse des coûts.

Gestion des plannings des interventions, des achats, de la comptabilité proche, des commandes, des devis et facturations.



Pour moi la qualité du service est la clé d'une fidélité client et d'une croissance économique.



Mes compétences :

Relationnel

Management

Gestion de la relation client

Informatique, Internet, Word et Excel 2010

Autonome, travail en équipe aussi

Organisé, honnête, intègre, sérieux