Dominique QUAINTENNE

Titulaire d'un BTS Communication des entreprises, et de forces personnelles que je souhaite aujourd'hui replacer au cœur de ma vie professionnelle. Ces forces sont le leadership, l'intelligence sociale, la gentillesse et l'honnêteté, de même que l'humour qui aide à fédérer et relativiser. Je possède par ailleurs de manière accrue 12 des 14 savoir-être identifiés par les entreprises.



Aujourd'hui je souhaite vivement les mettre en œuvre dans ma vie professionnelle, en recentrant mon activité sur le conception et le design d'interfaces, l'infographie, le conseil numérique aux particuliers et l'intégration front de site web.



Mes compétences :

Communication

Print

Internet

Adobe illustrator

HTML5

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

HTML

CSS3

JavaScript

jQuery

Visual Studio

Adobe InDesign