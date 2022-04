Je m´appelle Dominique Raffray et je suis la gérante du cabinet de conseil et de recrutement Dominique Raffray International GmbH basé en Suisse.

La spécialité de notre cabinet est la recherche et la sélection de cadres supérieurs et dirigeants (notamment cadres de premier et second plan) ainsi que de spécialistes surtout dans la grande distribution à l échelle mondiale. L´ action principale de mon entreprise porte sur l´Europe (surtout l´Allemagne, la France et l´Europe de l´Est) et l´ Asie.



Mes compétences :

Executive Search

FMCG

Microsoft World

Retail

Search