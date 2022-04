Dominique RAINAUD

Installé à Lyon depuis peu, je cherche un poste de responsable système et réseau ou un poste de responsable informatique au sein d'un structure de type PME/PMI.



J'ai débuté dans ce métier comme opérateur système après avoir suivi une formation dans une école privée.



J'ai eu par la suite l'opportunité d'évoluer vers la fonction de programmeur en suivant la filière de formation IBM.



Le désir de progresser m'a ensuite conduit vers l'analyse programmation, fonction que j'ai occupé pendant 6 ans avant de prendre en charge en parallèle le réseau.



De 1995 à 2000, j'ai mené de front les deux fonctions d'analyste programmeur sur AS400 et d'administrateur réseau sur des serveurs Windows NT après avoir suivi les formations correspondantes dans les centres de formations de la CEGOS.



A partir des années 2000, le réseau prenant de l'importance dans ma société, j'ai été amené à m'y consacrer à temps plein en y ajoutant la responsabilité des applications micros sous Lotus Notes ainsi que de tout le réseau de l'entreprise que cela soit en France ou à l'international. J'ai été aussi amené à prendre en charge la partie décisionnelle de la société ce qui m'a permi d'aborder des problématiques différentes dont la restitution des données pour les utilisateurs ainsi que la formation des ces utilisateurs aux outils d'extraction de données, dans le cas présent, il s'agit du logiciel Impromtu (Cognos).



Mes compétences :

As400

Bureautique

Cognos

Lotus

Lotus Notes

Microsoft SQL

MOVEX