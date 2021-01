Marie-Christine DELECROIX-CAPILLON

Bonjour,



Je vais vous raconter l’histoire d’une jeune femme qui rêvait de travailler à l’international.



Une licence de langues et une école plus tard, elle approvisionne la Hifi d’un fabricant japonais puis achète en Europe les composants électriques et mécaniques d’un grand Groupe lié à l’Outillage.



Quelques années plus tard elle manage les ventes internationales d’un fabricant de Pompes hydrauliques, pour ensuite rejoindre un industriel du monde textile où elle deviendra Directrice du Service clients.



Aujourd’hui, elle vous accompagne dans votre développement international, dans la gestion de vos projets, tout en animant des équipes pluridisciplinaires.



Un conseil : rencontrez-la !!…………





Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipes

Process

Administration des ventes

Supply chain

International

B to B

Achats internationaux

GESCOM

Movex

SAP

BPO

Service clients

Textile

Management de transition

BtoB