Dominique RAJZBAUM

Passionnée par le secteur énergétique et les matières premières, passionnée par les approvisionnements, les achats et la gestion de risques j'y ai consacré ma carrière.

J'ai également une grande expérience du contexte international.

Ma double expérience dans les secteurs industriel et bancaire m'a permis d'analyser de manière approfondie et de gérer de manière efficace les risques opérationnels et financiers inhérents aux marchés de l'énergie et des matières premières et de définir les stratégies adaptées.









Mes compétences :

Gestion du risque

Gestion de projet

Réduction des coûts

Travail en équipe

Management transversal

Stratégie

Achats

Energie

Négociation contrats

Industrie

Market data