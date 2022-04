Dominique RAMET

Riche d’une expérience de 20 ans acquise à l’école automobile, j’ai étoffé mon cursus avec le monde aéronautique.

Autonome et rigoureux, j’ai à cœur d’intégrer la sécurité et l’ergonomie dans mes actions et réalisations, en complément d’une implication et motivation dans le suivi. Et cela tout en gardant une approche humaine dans la gestion de mes équipes (équipes projet ou équipes de production).



Spécialisations :

- Identification, mise en place et suivi d’indicateurs de production

- Mise en place et utilisation des outils de performance : 5S / Lean / SMED / KANBAN / TPM / HOSHIN

- Suivi de projets (national et international)

- Expertise Soudage (IWS / IWT Institut Soudure)

- Innovation et créativité (dépôt de brevet)



Environnement : Aéronautique, Automobile.

Production de petites à grandes séries.

Connaissances des supply chain automobile et aéronautique.



Homme de terrain, j’ai confirmé mon enseignement technique par un diplôme d’ingénieur généraliste dans le cadre de la formation continue (ICAM).



domperso62@gmail.com



Mes compétences :

Soudage

Ingénierie

Gestion de la production

Amélioration continue

Manufacturing

Gestion de projet

Lean

Microsoft PowerPoint

Amélioration de process

Gestion de la qualité

Management

Microsoft Office

Microsoft Excel