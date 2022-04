Dominique RAMET

- 8 ans comme Chef de Projets / Manager de transition auprès de Directions Financières et Générales dont 4,5 ans pour leurs projets de développements en Afrique

- 10 ans de Direction Administrative & Financière avec le management d’équipes internationales (1 an à Johannesburg)

- Bonne connaissance des Centres de Services Partagés (CSP) à l'étranger (6 mois à Dublin)

- Ouverture et gestion d’une dizaine de structures à l’étranger dans des pays émergents

- Bonne connaissance des problématiques fiscales en environnement international

- Mise en place d’ERP (AX de Microsoft et JD Edwards) et utilisation d'autres ERP (Oracle, SAP et Sage)

- Expert-comptable avec une solide expérience dans l'audit de groupes internationaux et dans des missions de Due Diligence (3 ans à Moscou)

- Co-pilotage de cessions de sociétés à des fonds d’investissement ou des partenaires industriels

- Pratique de l’introduction en Bourse



Mes compétences :

Accountant

Administratif

Audit

Chartered accountant

Croissance externe

Directeur Administratif et Financier

EXPERT COMPTABLE

International

International mobility

Medium

Mobilité

Mobility

Organisation

PME

Stratégie

Strategy

Telecom