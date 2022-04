WWW.FORMALISS.FR direction@formaliss.fr Dominique RENOU Ecole de coiffure et esthétique à CHOLET dans le Maine et Loire.

Formation initiale et formation continue au CAP, Mention Complémentaire, et Brevet professionnel Coiffure. CAP, Bac Professionnel et Brevet professionnel Esthétique.

Stages de remise à niveau coupe de cheveux, chignons, visagisme, stages UV, stages onglerie, stage soins corps.

Après avoir dirigé une école à Angers pendant 6ans, j'ai pris la direction de cette école depuis le 01 mars 2013.



Mes compétences :

Management d'équipe

Formateur

Coiffeur