Dominique RENOULT

Coaching de cadres dirigeants de PME (secteurs : relations presse, bureautique, agro-alimentaire, tertiaire, industries de transformation, fédérations professionnelles...)



Expérience confirmée en accompagnement individuel et collectif tous publics, mais plus particulièrment cadres (Outplacement, reclassement, bilans de carrière) :

Missions pour DBM France, et Lee Hecht Harrison (Groupe ADECCO)



Auparavant responsabilités exercées dans le conseil et la formation, essentiellement dans les ressources humaines, mais aussi dans l'industrie (chaîne graphique, labo photo, téléphonie mobile...), et les métiers de la musique.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Bilans de carrière

Bilans de compétences

Coaching

Conduite de projets

Mobilité

Mobilité professionnelle

Outplacement

Outplacement Reclassement

RECLASSEMENT

VAE