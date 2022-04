Dominique REVERDY

Mes compétences :



• Développement de nouveaux produits, optimisation des coûts/performances et conduite des essais applicatifs.

• Rédaction des rapports, d'un cahier de laboratoire et des synthèses des acquis.

• Veille technologique et bibliographique.

• Maîtrise des processus qualités et suivi du développement produits.

• Maîtrise de la réglementation CE, CLP, REACH et GHS, rédaction des FDS.



Béton

Chimie

Ciment

FDS

Formulation

Gestion de projet

GHS

Physico Chimie

REACH

R&D

Enduit en pâte