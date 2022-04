Dominique RIBARDIERE

Depuis 20 ans dans les champs de la Formation Professionnelle Continue, de la Reconnaissance et de la Validation des Acquis de l’Expérience, mon parcours professionnel et de formation m’a conduit à développer des compétences sur trois axes principaux :

​

L’ingénierie de dispositifs individualisés VAE et Formation,

Le conseil, l’orientation et l’accompagnement VAE des demandeurs,

L'accompagnement de projets professionnels.