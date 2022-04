Dominique RIBAUTE

Gestion de contenu – Veille – Web / RSS

Assurances de personnes – RCP médicale - Professions de santé





Création et développement du service depuis 1998, 4 collaborateurs à ce jour - Veille et Études environnement des professionnels de santé, concurrence produits marché et résultats (benchmark ) - veille innovations assurances et santé -, E-réputation, Web / RSS animation Twitter institutionnel - Panoramas de presse juridique (compliance), actualités générales et concurrence, Content management (GED, outil de curation scoop it), animation de commissions transversales nouveaux produits, validation outils marketing opérationnel, rédaction de mementos (100 pages) et d'articles, interventions de formation ou d'informations au sein des partenariats ou de salons, presse. Outils et argumentaires pour le réseau commercial,



Mes compétences :

Rédactionnel

Assurance

Marketing

Communication

Documentation

Veille

Marketing stratégique

Web 2.0