Marie - Noëlle BRANDIBAT LE LOUER

De formation Finance , ce qui me donne un esprit de rigueur, le sens de l'organisation, le goût du relationnel et une capacité à m'adapter.



Mon domaine de compétence est large dans des univers différents, passant de l’armement à la mode . Forte d'une grande adaptation , je peux revendiquer une connaissance approfondie de ces problématiques que rencontrent les Sociétés , sujets qui m'interressent particulièrement.Au cours des mes expériences au sein de Group mais aussi de PME, j’ai développé principalement les compétences suivantes :



• Management d’équipes

• Business partner

• Direction administrative et financière de filiales/pays (US GAAP et IFRS),

• Mise en place du contrôle interne et des lois SOX,

• Connaissance de l’environnement international, en particulier anglo-saxon,

• Secrétariat Général, Judirique, Gestion des contrats.

• Optimisation des achats et de la gestion de production,

• Gestion du changement

• Responsabilité transversale ( Production , DRH , Administration des ventes ,Ressources)

• Élaboration des budgets, suivi et analyse de l’activité et des écarts, proposition d’actions correctives

• Optimisation et mise en place des systèmes d’information et des outils



-Informatique : Sage – Maconomy – Hypérion – Magnitude – Business Objects Financial Consolidation – Oracle



Mes compétences :

Magnitude

Business Partner

Reporting

Gestion de projet

International

Négociation

Management

Autonomie