Dominique RICHARD

Nous recrutons aujourd'hui des Commerciaux Développement Services.

Ces postes sont situés sur les régions :

• Ile de France

• Est

Chargé d'accroître notre portefeuille de contrats, vous avez pour principales missions :

• la réalisation des dossiers de réponses aux appels d'offres (privés ou publics)

• le chiffrage et la rédaction des offres de contrats de services

• la fidélisation de nos clients

• la prospection de nouveaux marchés en élaborant, présentant et négociant une solution technique adaptée.

Pour mener à bien votre mission, vous effectuez les visites des installations techniques, les relevés sur site, et réalisez les rapports techniques et les mémoires organisationnels.

De formation technique (BTS FEE au diplôme d'Ingénieur) ou commerciale, vous jutifiez d'une première expérience, idéalement acquise dans un domaine technique inhérent au SAV.

Motivé par la vente de prestations de services, vous avez de solides qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative.

Nous avons des missions passionnantes à vous confier. Rejoignez-nous !



Mes compétences :

Génie climatique