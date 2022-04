Dominique RICHARD

Vous cherchez à développer la qualité des relations que vous entretenez avec vos clients.

Vous souhaitez que vos collaborateurs soient les meilleurs ambassadeurs de cette image de qualité;

Vous vous demandez comment faire pour que chaque interaction entre votre entreprise et vos clients soit une opportunité de les étonner et de leur donner envie de vous choisir comme partenaire privilégié.



Vous cherchez un partenaire global de conseil et de formation pour vous accompagner dans votre stratégie de développement en France et dans le monde entier, qui vous garantisse des résultats durables et mesurables.



Depuis 15 ans, l'équipe que j'anime poursuit ces objectifs et vous fait bénéficier de son expertise, de ses expériences et de ses solutions éprouvées, en s'appuyant sur un réseau mondial unique.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Développement commercial

Accompagnement

Coaching

Management