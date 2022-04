Dominique RICHARD

Curieux et pédagogue j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est technique même ce qui sort de mon domaine de compétence.Riche d'une bonne aptitude à l'apprentissage j'adore les nouveaux challenges .



Mes compétences :

Logiciel FAO GIBBS et ESPRIT

Outil qualité (QRQC ,5S, AMDEC 8D …..)

ERP PMI cegid

Découpe/emboutissage avec outil de presse

Poinçonnage CN

Excel/powerpoint

Pliage CN

Tournage

Erosion fil et enfonçage

Rectification