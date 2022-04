Communiquer, partager et collaborer est au centre de mes préoccupations pour satisfaire vos communautés en ligne !



Je recherche à rejoindre une équipe dynamique avec des projets innovants et ambitieux en tant que Responsable Communication et/ ou Community Manager !



Retrouvez mon cv en ligne : http://www.dominique-rivron.fr/



COMPETENCES :

* Rédaction et Edition

- Article et news bien-être : http://www.aujourdhui.com/info/des-sms-pour-motiver-des-volontaires-a-maigrir-24552.asp

- Création des rubriques grossesse et maman bébé sur Aujourdhui.com : http://grossesse.aujourdhui.com/

- Pitch vidéos de coaching

- Gestion de communauté en ligne : Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Viadeo, Linkedin, blogs, forums, groupes de motivation et blog de l'équipe.

- Animation et rédaction de blogs d'experts sur Aujourdhui.com

- Suivi et engagement de communautés en ligne

- Modération des forums

- Veille marketing, benchmark et reporting



* Communication et Evénementiel

- Communiqués de presse et dossiers de presse

- Evénements : Rencontre Nationale Aujourdhui.com avec clients et membres du site (2010, 2011 et 2012), Train Bien Vivre pour Bien Vieillir en partenariat avec la SNCF (2012), Salon du bien-être 2012 Congrès Quantique de Reims 2012



Mes compétences :

Sphinx Software

Quark Xpress

Microsoft Office

Microsoft FrontPage

Macromedia Fireworks

Macromedia Dreamweaver

HTML

Adobe Photoshop