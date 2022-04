Dominique ROBELET

J'ai été successivement enseignant, comédien (créateur notamment du café d'Edgar à Paris, journaliste, assistant réalisateur, puis réalisateur publicitaire, avant de me consacrer à l'écriture de scénarios cinéma et télévision.

J'ai créé, avec d'autres, une chaîne de télévision spécialisée dans la santé, Canal santé, de 1989 à 1992.

J'ai créé ma société ADN Productions en avril 1992 et je suis donc aujourd'hui producteur et réalisateur.



Mes compétences :

Réalisation de films