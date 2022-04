Dominique ROBELET

30 ans d'expérience en maintenance industrielle dans différents domaines comme le nucléaire, la métallurgie, le milieu portuaire, l'agroalimentaire et la chimie. Poste de technicien de maintenance à superviseur maintenance.

Connaissances en automatismes sur des installations complexes avec de l'hydraulique proportionnelle.

Gestion et encadrement de techniciens en usine ou sur chantier.

Compétences et connaissances de GMAO (CORIM) .

Une expérience est venue s'ajouter dans mon parcours professionnel(courant 2015), la construction navale militaire à la DCNS Lorient dans le cadre d'un CQPM mécanique navale.



Mes compétences :

Mécanique

Hydraulique

Automatisme

Maintenance Industrielle