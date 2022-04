Dominique ROBERT

Une expérience professionnelle avec réussite d'autodidacte de 31 années.Deux secteurs d'activités: l'industrie du cuir et du textile en qualité de responsable de collections, co- gérant d'une entreprise de commercialisation et distribution de produits gastronomiques.Mes champs de réalisation se sont effectués au niveau régional, national et international (Europe, Afrique du nord et Chine).

Aujourd'hui,pour moi un nouveau challenge professionnel,apporter mon savoir auprès des entreprises.



Mes compétences :

Gestion administrative

Créativité

Gestion de la relation client