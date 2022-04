Bienvenue sur la page Viadéo de Dominique Robin, conseillère immobilier du réseau Sextant France.



Située à 3h de Paris, 2h de Bordeaux, 2h30 de Toulouse, la ville de Limoges dispose également d’un aéroport international à moins de 15mn du centre-ville et assurant de nombreuses liaisons régulières pour 7 destinations britanniques. Limoges rayonne à l'international en tant que capitale des Arts et du Feu.



Vitraux, émaux, porcelaine, ont fait sa renommée avec de magnifiques musées, que ce soit le Musée des beaux-arts ou celui de la Résistance. Associés aux nouvelles technologies, ces arts font de Limoges une ville ouverte sur le futur.



Le développement d'un pôle de compétitivité de céramique industrielle et technique attire des compétences internationales. Cette excellence se retrouve dans l'industrie du luxe, maroquinerie, vêtements (Smuggler), chaussures (Weston), et porcelaine de prestige avec création de mobilier urbain entre autres. Elle abrite le siège social de Legrand, leader mondial de l'équipement électrique.



Bâtie sur 7 collines, à l'instar de Paris et Rome, l'agglomération a une population globale de 280.000 habitants. Tout en préservant les quartiers historiques, l'habitat s'est développé harmonieusement avec de nombreux parcs, chemins de randonnée et pistes cyclables. Ville universitaire, elle dispose de nombreux équipements pour un cadre de vie moderne: construction d'un centre aquatique, agrandissement du stade de Beaublanc, Bibliothèque, Zénith, Opéra Théâtre, complexes cinématographiques.....



Un art de vivre d'une agglomération à la campagne, dans le respect des paysages de cette terre de tradition bouchère.



Sillonnant et prospectant une grande région centre Ouest pendant de nombreuses années, initialement dans le domaine de la préparation de matériaux pour le bâtiment, j'ai toujours eu une réelle passion pour tout ce qui touchait à la construction et mettait en valeur notre riche patrimoine national. Ensuite, mes 4 d'expérience en agence immobilière traditionnelle à Limoges, m'ont permis de m'imprégner du tissu local.



Mes compétences :

Conseil

Immobilier

Vente