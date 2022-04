Dominique ROBIN

Bilingue : Anglais / Français



Experiences dans 35 pays dont plus de 20 ans aux USA.



DOMAINE DE COMPETENCES



DIRECTION DE PROJET ET MANAGEMENT D’EQUIPE



• Organiser et gérer le fonctionnement de services

• Recruter et animer les membres des services

• Manager des équipes de collaborateurs

• Gérer les relations avec les autres services, et les clients

• Développer ou acquérir les outils pour faciliter les tâches de gestion

• Contrôler les actes de gestion et rendre compte des activités de la société à la direction

• Faire évoluer les produits, la qualité et la réduction des coûts

• Trancher et résoudre les situations difficiles



DEVELOPPEMENT DE PRODUITS HIGH TECH ET D’INFORMATIQUE



• Définir le développement des produits

• Mettre en place les procédures et mode d’opération de l’équipe

• Vérifier l’efficacité du système par des logiciels de gestion.

• Traiter les erreurs et les faiblesses du système

• Animer les équipes de gestion et rapporter les résultats

• Elaborer les dossiers de développement

• Suivre les résultats d’analyse des produits de gestion, gérer l’efficacité des produits

• Définir les éléments des nouveaux produits



ORGANISATION ET SUIVI DE PROJETS



• Organiser et optimiser la fabrication de logiciels : coûts, délais, quantité, qualité, relation

• Former le personnel de développement

• Etablir les budgets et le plan de développement et de maintenance

• Proposer et étudier de nouvelles solutions techniques

• Définir et mettre en place des processus de gestion plus performants

• Adopter une démarche de sécurité au sein de la société

• Analyser et faire évoluer le système de gestion

• Produire dans des délais réduits une information fiable et analyser les données

• Multitâches, organisés, autonome et doté de réelles qualités relationnelles



Mes compétences :

International

Project managment

Recrutement

Freelance

Management