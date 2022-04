Dominique ROSSIGNOL

Compétences :

- Management d'équipes pluridisciplinaires,

- Gestion de services et d'usine

- Chef de projets

- Production de petite et grande série

- Qualité, certification et pilote de processus

- Gestion de parcs clients

- Marketing relation clients

- Formation du personnel



Formation :

- Ingénieur Généraliste.



Mes différents postes :

- Responsable de Production,

- Directeur technique,

- Directeur d'Usine,



Secteurs d'activité :

Electronique, Sécurité, Automobile, Distribution.



Mes compétences :

Manager

Chef de projets