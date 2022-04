Dominique ROZE

D'expérience professionnelle essentiellement Export (Textile et agro-alimentaire) en Europe, Amérique du Nord, Extrême-Orient, j'ai créé D.R.Consult, société de conseil spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises alimentaires à l'international.



Mon activité s'articule autour de 3 axes:

1. le conseil en commerce international à l'import comme à l'export: fromage, pain (sous atmosphère protectrice ou surgelé), pâtisserie surgelée, produits biologiques (secs, en conserve ou surgelés...)

Missions en cours : implantation d'une marque étrangère de pâtisserie surgelée en France, développement d'une gamme de pains surgelés français en Italie; implantation en France d'un concept britannique de vente de hot-dogs.

2. le développement commercial à la commission : différents concepts complémentaires de vente à emporter.

3. La vente de matériel de cuisine pour restaurants japonais (robots à sushi)



Je parle couramment Anglais et Allemand et pratique aussi l'Italien et l'Espagnol.



Interlocuteurs: acheteurs de la GMS européenne - RHF européenne - évenementiel, secteur des loisirs...



J'ai eu l'opportunité d'enseigner le marketing international à la Chambre de Commerce d'Auxerre à des étudiants en ReCI (Responsable Commerce International) niveau Bac +3/4.



Dernière expérience: 2 ans chef de marché de Rollover UK (concept de vente de hot-dogs avec mise à disposition gratuite de matériel). Rollover est aujourd'hui mon premier client.



Pour plus de détails sur mon activité, retrouvez-moi sur mon site internet:



Mes compétences :

Communication

Vente

Conseil

Export

Développement commercial

Marketing

Commercial

Accompagnement