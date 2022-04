Dominique SACCARD

Titulaire d'un BAC PRO Comptabilité, mes compétences en informatique sont maintenance, installation de composants (carte son, disque dur, barrette de mémoire, etc ...), intervention à domicile et à distance (Online) (Spywares, Adwares et Virus) avec comme outils Messenger (2011) ou TeamViewer.



L'installation de Windows XP, VISTA et SEVEN et les mises à jour, Windows mail (Outlook Express) ou Thunderbird, l'installation de pilotes logiciels, et les installation de Box (FREE, ORANGE, SFR, etc...) font partie également de mes compétences.



Rigoureux, organisé, j'ai procédé, du 03 novembre 2011 au 26 avril 2012 au GRETA 21 à Chenôve (21), à la maintenance du parc informatique (4 postes), notamment l'installation du système d'exploitation Windows XP Pro et les mises en place de différents drivers (cartes sons, cartes graphiques, .....).



Je suis particulièrement motivé pour développer mes savoirs et savoir faire dans le domaine de l'administration réseau, l'exploitation du serveur, ainsi que la gestion de postes de travail connectés.



Mes compétences :

Maintenance informatique