Auteur, compositeur, interprète, Dominique SAINT-CLAIR, né à Paris, débute au Club Med dans les années 70 et se perfectionne dans les cabarets parisiens.



Il suit des cours de chant et de comédie avec des professeurs particuliers, notamment Jean Lumière, Anton Valéry et Pierre Schmidt, tous les trois enseignant à Paris pour les artistes du show-business.



Il fait ses armes surtout avec VAREL & BAILLY, dans leur cabaret du canal Saint-Martin "Le Peanuts".



Exilé à Genève pour des raisons familiales, il joue et chante dans le cadre de nombreux évènements privés et publics.



A 50 ans, en créant ACDS Genève, un cours de chant totalement moderne et personnalisé, il décide de transmettre et de faire partager son expérience, surtout celle du "terrain" bien différente des écoles traditionnelles.



Sur son chemin artistique, passionné de chansons, il a enregistré 2 albums "Cocktail d'auteurs" et "Merci la Vie" dont il a écrit également les arrangements.



Il s'est occupé artistiquement ces dernières années de Valentine de Rham qui a sorti son premier single "Cry-Cry", enregistré à Los Angelès chez le compositeur Jud Friedman, ce dernier qui a contribué largement au succès de Whitney Houston.



Actuellement, il se remet à interpréter ses chansons originales composées et arrangées par lui-même, sur des textes pour la plupart de différents auteurs, essentiellement Nicole de Rham aujourd'hui.



Il prépare pour bientôt, un nouvel album consacré aux textes de Nicole de Rham, avec la participation talentueuse de musiciens de jazz tels que Moncef Genoud (piano), Thierry Hochstätter (percussions), Frédéric Folmer (bassiste) et Jean-Michel Carau (saxophoniste).



C'est sous le pseudonyme de Luna Dalo qu'il exprime son art abstrait finalisé sur aluminium depuis 2014



