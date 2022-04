Dominique SALSON

Depuis 4 ans, je travaille dans l'insertion socio-professionnelle sur différents postes, j'ai également travaillé 5 ans dans l'action sociale. Mes choix professionnels m'ont permis de d'accueillir, d'orienter et d'accompagner différents publics souvent précaires: demandeurs d'asiles, gens du voyage, adultes et jeunes en errances, jeunes majeurs sous- main de justice, et demandeurs d'emploi courte et longues durée en QPV. Je me suis formée en tant que CIP en juin 2016.

Ma qualité principale: l'adaptation mais je suis également un élément qui reste facilitateur dans une équipe.



Mes compétences :

Elaborer un projet professionnel co-construit

Préparer et Animer des ateliers

Développer et solliciter le réseau partenarial

Gestion des conflits

Instruire des dossiers administratifs

Utiliser les Techniques d'Entretien

Techniques de Recherche d'Emploi

Accueillir et Accompagner un public en difficulté

Analyse des besoins